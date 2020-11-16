Порошенко представил план спасения от коронавирусного кризиса

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" представил план спасения Украины от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Порошенко требует немедленно прекратить нецелевое использование коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей.

Об этом говорится в видеообращении Порошенко на странице в Facbook.

"Первая часть антиковидного плана "Европейской солидарности" - требование немедленно прекратить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на цели, не связанные с медицинскими вопросами", - заявил Порошенко.

По его словам, партия уже подала законопроект, который обязывает восстановить Фонд и остаток в 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с ковидом. В частности, на бесплатное тотальное тестирование, как это делается в Словакии и Австрии, на бесплатные лекарства в соответствии с медицинскими протоколами лечения этой болезни и на бесплатные маски для тех, кому они не по карману.

Петро Порошенко представив план порятунку України від коронавірусної кризи Непрофесійність, дилетантизм, повна неспроможність зеленої влади цілком очікувано поставила країну та людей на межу національної катастрофи. Багатьох жертв можна було би уникнути, чимало життів — врятувати. Якби влада з відповідальністю і фахово поставилася до захисту від пандемії, а не закатувала ковідні гроші в асфальт за ціною, неначе коштовні метали. Антиковідний план «Європейської Солідарності» передбачає такі вимоги: Негайно припинити витрачання коштів Фонду боротьби з Covid-19 на цілі, не пов’язані із медичними. Ми тим часом подали законопроект, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з ковідом. Покарати винних у розкраданні коштів фонду Антиковід. «Двадцятка» мільярдів, вже витрачена не за призначенням, має бути повернута місцевому самоврядуванню. Застрахувати всіх медиків від Covid-19 та виплатити компенсації сім‘ям усіх померлих медиків. Виплатити обіцяні 300% доплати медикам. Забезпечити перепідготовку лікарів для недопущення критичної нестачі медичних кадрів. Відкрити для загального доступу усі відомчі лікарні, зокрема МВС, СБУ, «Укрзалізниці», Держуправління справами — знамениту «Феофанію» та інші. Мій Фонд вже уклав угоду на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій. Купили все, що знайшли і що можуть поставити до кінця року. Але благодійники не можуть підмінити собою державу. Вимагаємо забезпечити доступ кожного ліжка до кисню. Забезпечення хворих безкоштовними ліками. Протягом кількох тижнів — забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Слід забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції заклади охорони здоров’я та освіти, пенсіонерів і багатодітні родини. Продовжити на 2021 рік застосування податкової знижки для фізичних осіб та особливостей оподаткування юридичних осіб, які надають благодійну допомогу закладам охорони здоров’я на боротьбу з ковідом. Видатки родин на тести та лікування ковіду пропонуємо вирахувати з бази оподаткування фізичних осіб. Найближчими днями «Європейська Солідарність» оприлюднить окремий план підтримки фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу, які найбільшою мірою потерпають від різних карантинних обмежень. Всі запропоновані нами рішення мають бути ухвалені негайно, цього тижня, завтра у Верховній Раді. Влада не просто розтринькала гроші, які парламент виділив на боротьбу з ковідом. Вона згаяла час, який вже не повернути ні за які гривні, ні за які долари, ні за які євро. Володимире Олександровичу, Ви не Кашпіровський і не Чумак. Не намагайтеся лікувати людей відосиками. Замість того, щоб смикатися і кривлятися перед камерою, треба негайно вживати термінові заходи. Ось Вам готовий план. Не придумали свого — беріть та робіть чуже. Ви не інфлуенсер з тік-току. Ви взяли на себе відповідальність за країну. І поки з Вас її ніхто ще не зняв, якось несіть цю непосильну для Вас ношу. Зійдіть з екранів і моніторів на грішну землю і рятуйте людей. Нам усім треба протриматися до вакцини, щодо випробувань якої є оптимістичні новини. Posted by Петро Порошенко on Monday, November 16, 2020

Также Порошенко убежден, что следует гарантировать им страхование на случай заболевания коронавирусной болезнью, а не только в случае смерти от нее.

"Требуем выплатить деньги семьям всех медиков, которые отдали свои жизни, защищая нас с вами. Сейчас речь идет о 238 семьях. По страхованию медицинских работников мы боремся еще с марта, когда я подписал соответствующий законопроект", - говорит Порошенко.

Кроме того, он призвал обеспечить в полном объеме обещанные 300-процентные доплаты медработникам.

"Доплата означает, что в разы умножается вся ставка медика, задействованного в борьбе с ковидом. Если она 8000 гривен, то получить он должен 24000, а не две-три тысячи доплаты, как сейчас. Потому что медики рискуют своей жизнью в течение всей смены", - отмечает Порошенко.

Кроме того, "ЕС" требует открыть для общего доступа, - независимо от должности и статуса больного, - все ведомственные больницы, хотя бы на время ковида, но сейчас. В частности МВД, СБУ, "Укрзализныци", Госуправления делами - "Феофанию".

Партия также требует обеспечить доступ каждого к кровати кислорода, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом.

Следует продлить на 2021 год применение налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, оказывающих благотворительную бесплатную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с ковидом.

"Расходы семей на тесты и лечение ковида предлагаем вычитать из базы налогообложения физических лиц", - добавляет Порошенко.

По его словам, в ближайшие дни "Европейская солидарность" обнародует отдельный план поддержки физических лиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени страдают от различных карантинных ограничений.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 832 новых случаев коронавируса. Больше всего новых больных в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.

Добавим, в начале ноября ученые НАН Украины прогнозировали, что к середине ноября ежедневное количество новых случаев COVID-19 в стране достигнет 11 тысяч.