Порошенко застерігає від наступу на децентралізацію

Децентралізація та передача повноважень і коштів на місця, право громади самостійно визначати напрямки розвитку нині опинились під загрозою і необхідно зробити все, щоб захистити цю реформу. Про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час конференції територіальної організації партії в місті Києві.

«Наступ на децентралізацію – це зараз перша небезпека, де ми маємо з вами об’єднатись, підняти киян, і захистити інтереси громади. Не Порошенка, не Кличка, не будь-яких інших політичних сил, як би вони не називалися. А інтереси киян, бо влада в Києві належить киянам», – підкреслив Петро Порошенко.

«І це перше завдання, в тому числі з підготовки дострокових виборів, якщо вони будуть мати місце», – зауважив він

«Чи є децентралізація незворотною? На жаль, ні. Чи треба її відміняти? Ні, достатньо просто переключити фінансові потоки, прийняттям чергового державного бюджету, на київських чиновників і забрати право у громади визначати розвиток території», – підкреслив він.