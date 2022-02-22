Порошенко запропонував владі план дій: коли країна в небезпеці, всі мають об’єднатися

"Нарешті через чотири місяці відбувається те, чого ми вимагали для об’єднання зусиль всього українського суспільства, українського політикуму. Україна в небезпеці. А коли країна в небезпеці, українці завжди об’єднувалися - не навколо посади, не навколо особи і не навколо крісла. Об’єднувалися навколо України", - говорить Порошенко.

За його словами, щоб суттєво збільшити ціну, яку заплатить Путін, якщо прийме рішення далі вторгатися в Україну.

"Ми наголошуємо, що Росія одноосібно вийшла з Мінських домовленостей, і сьогодні Україна не має більше зобов’язань щодо утримання мешканців окупованих територій - відповідно до Женевської конвенції це є зобов’язання країни-окупанта, - зазначає Порошенко. - Ми не бачимо більше необхідності тримати відстань для нашої важкої техніки і артилерії. Ми маємо збільшити можливості реагування у випадку продовження агресії проти нашої держави".

Як пояснює політик, необхідно проголосувати в парламенті законопроекти про відповідальність за колабораціонізм, для перешкоджання Росії в її інформаційній війні, діяльності п’ятої колони.

"Ми маємо проголосувати два законопроекти про збільшення можливостей територіальної оборони та інші законодавчі акти - включно з підтримкою, я сподіваюся, що ми почуємо про рішення РНБО, рішення президента. І будемо ретельно працювати для того, щоб підтримати кроки по захисту України", - зазначає Петро Порошенко. - Ми будемо вимагати збільшити оборонні можливості міста Києва. Виставити збройні сили на північному - північно-східному напрямках. Забезпечити роззосередження українського війська, підвищення ефективності системи протиповітряної і протиракетної оборони. І багато інших речей".

Порошенко подякував партнерам, включно з Німеччиною, яка сьогодні зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". І звернутися щодо посилення санкцій і щодо збільшення допомоги Україні, в тому числі військової.

"Путін, який збожеволів і вийшов проти всього світу, сьогодні загрожує не тільки Україні. Жодна країна світу не може зараз почуватися в безпеці. Ми маємо об’єднатися. Сьогодні гарантом суверенітету є ЗСУ. Сьогодні гарантом суверенітету є наше майбутнє членство в НАТО як у єдиній організації, яка здатна ефективно захищати, - наголошує п’ятий президент. - Ми сьогодні розраховуємо на міжнародну солідарність з Україною. З цим я йду до Зеленського".