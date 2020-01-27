Порошенко запропонував Європарламенту ухвалити резолюцію в підтримку України

П’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив на важливості збереження серед пріоритетів Європейського парламенту та Європейського союзу питання підтримки боротьби України за відновлення територіальної цілісності, та запропонував напередодні п'ятої річниці Мінських домовленостей ініціювати схвалення відповідної резолюції ЄП на підтримку України. Про це Порошенко сказав під час зустрічі з депутатським активом групи дружби України в Європейському парламенті у Брюселі, передає РБК-Україна з посиланнямна прес-службу партії.

"Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий президент запропонував ініціювати схвалення відповідної резолюції Європарламенту на підтримку України. Петро Порошенко також закликав до збереження світової єдності і солідарності з Україною", - повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Під час зустрічі було висловлено занепокоєння у зв'язку зі спробами міжнародної реабілітації президента РФ без виконання Москвою її зобов'язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права. Наголошено було й на необхідності продовження та посилення санкцій проти Москви як інструменту примусу до миру.

У свою чергу депутати Європарламенту відзначили свою тверду підтримку Україні і у справі зміцнення стійкості держави та протидії триваючій російській агресії, і на шляху реформ та європейської інтеграції, йдеться в повідомленні.