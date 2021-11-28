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Порошенко: не дозволимо вести "підкилимні" переговори про здачу інтересів України

Автор: Ілона Свиридова

Західні союзники намагаються зрозуміти, якої допомоги зараз потребує Україна, однак вони "стукають у закриті двері".

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв‘ю "Прямому".

"Ніхто не дозволить вести якісь підкилимні переговори, розмін і здачу інтересів України", - переконаний Порошенко.

Водночас він зауважив, що Україна зараз потребує звернутися по допомогу. І назвав чотири основні пункти західної допомоги для України в ситуації ймовірного російського вторгнення.

"Питання номер один. Прийміть рішення про ПДЧ. Бо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО - це ще не членство. Це програма, дорожня карта реформ, які мають бути здійснені. Бо я це зробив під час своєї каденції по безвізовому режиму, так само зараз треба зробити щодо ПДЧ. Надання Україні ПДЧ - це перемога вільного світу. Ненадання Україні ПДЧ - це перемога Путіна", - переконаний Порошенко.

Другий пункт - санкції. На його думку, має бути вже зараз оприлюднений перелік санкцій, які застосує світ.

"Я вважаю, що список санкцій має бути дуже болючий. І це ще один інструмент для того, щоб підвищити ціну, яку Росія заплатить, якщо вона перетне червоні лінії. В тому числі і SWIFT", - зауважив Порошенко.

Позиція третя - енергетична безпека. Включно із санкціями по "Північному потоку - 2".

"Вони вже мають бути застосовані зараз. І я твердо переконаний, що ми можемо це забезпечити найближчим часом. Четверта позиція - це постачання оборонної зброї. ПДЧ, санкції, енергетика, поставка оборонної зброї - ці рішення можна зробити протягом тижня. І це точно буде "Дамоклів меч", який буде висіти над Путіним, якщо він зійде з розуму і буде продовжувати атакувати Україну", - резюмував Порошенко.

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Петро Порошенко