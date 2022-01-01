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Порошенко привітав українців з Новим роком й побажав Україні перемог

Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців з приходом 2022 року. У своєму зверненні він побажав Україні перемог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Попри те, що 2021-й рік дивував нас неприємними сюрпризами, я хочу наголосити, що запас міцності і надійності, який був створений з 14-го по 19-й роки, дозволив нам пережити всі ці неприємності", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що у багатьох українських сім‘ях за святковим столом цього року залишаться порожні місця. Тому що за останні два роки близько ста тисяч українців загинули від ковіду.

"Не маючи можливості робити роботу за нашу владу, ми допомагали як могли. І наступного року прошу кожного, навіть благаю, хто ще не прищепився, вакцинуйтеся, будь ласка. Наша команда вакцинована. І це дозволило попри пандемію їздити країною і зустрічатися з дивовижними людьми. Українці чудові, відкриті, добрі. І це не залежить від того, хто за кого голосує. Ми громадяни. Одна велика нація", - додав Порошенко.

"Давайте увійдемо у 2022 рік сильними і впевненими. Нехай Новий рік буде роком перемог для країни і для кожного з вас. Я твердо переконаний, головні наші з вами перемоги - ще попереду", - наголосив Порошенко.

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Петро ПорошенкоНовий рік