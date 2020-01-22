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Порошенко у День соборності: нам на однаково

Новини » Політика     22.01.2020 - 09:53
Порошенко у День соборності: нам на однаково
Фото: Петро Порошенко (facebook.com)

Порошенко почав своє привітання словами з твору Тараса Шевченка

П’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців з Днем соборності, процитувавши на своїй сторінці в Facebook вірш Тараса Шевченка "Та не однаково мені". Про це повідомляє РБК-Україна.

"Флешмобом із цими словами пророка Тараса Шевченка українці відреагували на заклик "Какая разница?", - написав п’ятий президент, підкресливши, що "нам не однаково, яка мова, тому що українська об’єднує і консолідує". Втім, це не заважає українцям поважати і тих співвітчизників, які говорять російською, кримськотатарською, іншими мовами. "Це їхнє беззаперечне право", - додав Порошенко.

Крім того, на думку Порошенко, українцям "не однаково, яка церква та геополітичний курс країни".

"Нам не однаково, яка церква, і тому ми вибороли Томос. Ми розуміємо, що РПЦ в Україні не просто конфесія, а інструмент геополітичного впливу Росії. Але громадяни вільні обирати свій шлях до Бога. Навіть якщо для когось він і досі пролягає, на жаль, через Москву. Більшості українців не однаково, вступимо ми до НАТО чи сповземо у Ташкентський пакт… Будемо частиною Європи, чи повернемося до сфери російського впливу. Хороші дороги по всій країні це, безумовно, важливо. Але нації цементуються не асфальтом, а спільними цінностями", - зауважив Порошенко.

П'ятий президент додав, незважаючи на те, що місцями українці по-різному дивляться на історію, вони об’єднані в єдину українську політичну націю відчуттям патріотизму, любові до України і спільним європейським майбутнім.

"Дорогі українці! Вітаю вас із Днем соборності від себе особисто і від усієї команди "Європейської солідарності". Слава Україні!", - наголосив Порошенко.

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