Порошенко привітав митрополита Єпіфанія з першою річницею інтронізації

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у понеділок, 3 лютого, привітав предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Київського і всієї України Єпіфанія з першою річницею інтронізації та днем народження.

"Сьогодні у всіх нас велике свято. Свято, коли держава має міцний фундамент нашої церкви. Свято, коли країна має духовних лідерів. Лідерів, які ведуть країну за собою, які сіють віру в Господа нашого Ісуса Христа. Сіють віру в справедливість, вселяють віру в Україну", - наводить слова Порошенка прес-служба "Євросолідарності".

Порошенко зазначив, що цей рік був дуже непростим, але в цей рік сотні парафій долучилися до нашої церкви".

"Пройшов всього лише рік, але вже рік. За цей рік відбулося стільки подій. Дуже багато хто розраховував, що за цей рік наша церква не пройде цих випробувань. Але хочу підкреслити, що під мудрим керівництвом Його Блаженства церква зміцнилася, твердо стала на ноги. І сьогодні користується абсолютно заслуженою повагою у всьому світовому православ'ї", - підкреслив п'ятий президент України.

У свою чергу митрополит Епіфаній підкреслив, що за останніми опитуваннями, майже 40 відсотків українців називають себе віруючими ПЦУ.

"Я вдячний вам, тому що саме завдяки вашому героїчному подвигу Україна у свій час отримала історичний документ Томос. Тому потрібно й надалі багато працювати, щоб наша церква надалі затверджувалася, росла, і всі православні українці, об'єднавшись, творили наше спільне майбутнє", - сказав митрополит Епіфаній, звертаючись до Порошенко.