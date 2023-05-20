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Порошенко объяснил, почему выборы во время войны - разрушительная для Украины идея

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что проводить выборы во время войны небезопасно, поскольку это станет ударом для внутреннего единства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью Le Figaro.

"Мы должны придерживаться политики единства. До победы единство должно быть превыше всего. Любая избирательная конкуренция грозит ее разрушить. Я знаю, что некоторым политикам не терпится, но мы не имеем права играть с огнем. Мы заплатили очень высокую цену, чтобы сохранить нашу нацию, и единство ключ к нашей победе. Как бывший президент и ответственный за вторую фракцию парламента, я не позволю это поставить под угрозу", - подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко