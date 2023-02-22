Порошенко сообщил о новой партии техники для ВСУ

"Более 20-ти машин Foden 8×6 Сarrier, которые могут таскать во что бы то ни стало - и контейнеры с банями, и броневики, и контейнеры с другими полезными грузами, и даже сломавшийся грузовик - тоже могут", - заявил Порошенко.

Автомобили оборудованы краном-манипулитором и способны поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.

"До подписания контракта - держали все переговоры в тайне, чтобы не произошло неприятности, потому что спрос среди других стран мира безумный. Найти малейшую цену на лучшую технику - это наша задача, потому что мы эффективно используем деньги, чтобы себестоимость каждого "хорошего русского" становилась" выгодной и приятной", - добавил Порошенко.