ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко: возврат военным доплат в 30 тысяч - долг государства

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 20:37
Порошенко: возврат военным доплат в 30 тысяч - долг государства Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что возвращение военным выплат в 30 тысяч - обязанность государства перед защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко с трибуны парламента.

"Мы подали законопроект, которым предусмотрено направление средств государственного бюджета на Вооруженные силы Украины. Речь идет, в частности, о возврате выплат в 30 тысяч гривен как минимум для медицинских, логистических и других подразделений, задействованных в боевых действиях, у линии фронта рискуют жизнью и здоровьем . И они не охвачены, к сожалению, никакими выплатами", - заявил Порошенко.

По его мнению, абсолютно недопустимо и сокращение объемов прав и свобод, что напрямую противоречит 22 статье Конституции, где устанавливается, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

"Требую от инициаторов сокращения льгот участников боевых действий забрать назад свои предложения. И еще одно очень наболевшее. Семьи погибших должны получить в полном объеме и немедленно предусмотренную законом помощь. Мы вместе с депутатами от "Слуг народа" внесли предложение о 3 миллиардах - немедленно реализовать и выплатить эти деньги", - добавил Порошенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Украина вернула из российского плена 100 военных
Украина вернула из российского плена 100 военных
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены