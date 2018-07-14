Порошенко: поставка французьких вертольотів посилить сектор безпеки України

Порошенко провів зустріч з представниками Airbus Helicopters

Поставка французьких вертольотів компанії Airbus Helicopters посилить операційні можливості сектора безпеки України. Про це на зустрічі з виконавчим директором Airbus Helicopters Брюно Ивеном заявив президент України Петро Порошенко, передає його прес-служба.

Зокрема, Порошенко висловив ряд пропозицій до основної угоди, підписання якої має відбутися за місяць. Він акцентував увагу на потреби ЗСУ у вертольотах.

"Ми б просили, щоб частина цього контракту, частина вертольотів, могла б піти для Збройних сил України", - зазначив президент і додав, що доручив внести уточнення щодо комплектації вертольотів для таких цілей.

Також Порошенко заявив про потреби у вертольотах для надання медичних послуг на селі, особливо в гірській місцевості.

"Крім зазначених цілей, які закладені, які можуть виконувати вертольоти, нам дуже потрібен розвиток сільської медицини у гірських районах Прикарпаття, Закарпаття та Львівської області. Також я думаю, що це буде враховано", - додав він.

Зазначимо, угоду з Францією про підтримку створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні було підписано 29 травня цього року в Парижі. Згідно з документом, французька сторона надасть Україні кредит для закупівлі вертольотів і пов'язаних з ними товарів, робіт і послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Франція підписали контракт на постачання вертольотів. Контракт дає можливість отримати 55 сучасних вертольотів, які будуть використовуватися в системі безпеки. Сума угоди складе 555 млн євро.