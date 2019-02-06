Порошенко поставив завдання за п'ять років забезпечити енергетичну незалежність країни

Порошенко заявив, що Україна повинна обходитися без закупівель імпортного газу

Президент Петр Порошенко поставил задачу за пять лет обеспечить энергетическую независимость Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко в ходе выступления на совещании в Министерстве социальной политики подчеркнул важность обеспечения энергетической независимости государства и поставил задачу, чтобы уже через пять лет Украина вышла на обеспечение этих потребностей собственными ресурсами.

"И ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить энергетическую зависимость государства", - сказал Порошенко и подчеркнул чрезвычайную важность этой задачи.

По его словам, Украина должна обходиться без закупок импортного газа.

"Украина должна обходиться без закупок импортного газа - за счет наращивания собственной добычи, за счет энергосбережения и за счет энергетической независимости для обеспечения этого", - сказал глава государства на совещании.

Президент напомнил, что совместная с Кабинетом министров работа над этим продолжается последние годы и уже чрезвычайно оптимистичные показатели уменьшения потребления газа из-за рубежа.

Порошенко также выразил убеждение, что энергосбережение и энергоэффективность могут работать только в условиях, "когда все население Украины заинтересовано и являются партнерами в исполнении указанной задачи". Именно для этого, по его словам, было принято решение о монетизации субсидий.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года. По его словам, уже с 4 марта получатели субсидий начнут получать денежные средства. Он также назвал это "значительным шагом в борьбе с бедностью", в первую очередь, в отношении малообеспеченных слоев. Президент подчеркнул, что 70% получателей субсидий - это пенсионеры.