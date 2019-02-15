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Порошенко доручив Клімкіну скоординувати дії по введенню антиросійських санкцій

Новини » Політика    15.02.2019 - 21:35
Порошенко доручив Клімкіну скоординувати дії по введенню антиросійських санкцій
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко доручив Клімкіну обговорити з міжнародними партнерами попередню координацію дій щодо санкцій

Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну 17 лютого обговорити з міжнародними партнерами попередню координацію дій щодо введення санкцій проти Росії. Про це повідомив Порошенко на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

"Доручаю у неділю міністру закордонних справ України провести зустріч з партнерами України, і там їх безпрецедентно багато, і там обговорити попередню координацію наших дій щодо введення санкцій. І немає жодних сумнівів, що найближчим часом, на початку наступного тижня, санкції Брюсселем у координації з Україною будуть прийняті", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу обговорять ситуацію в Україні.

Додамо, Петро Порошенко заявив, що новий пакет санкцій проти Росії через атаку на українські кораблі в Керченській протоці вже затверджено.

РБК-Україна писало, що сьогодні в рамках участі в Мюнхенській конференції з безпеки президент України Петро Порошенко обговорив з головою Комітету Сенату США з закордонних відносин Джеймсом Рішем "азовський пакет" санкцій проти Росії. В той же час в МЗС РФ заявили, що приводи для введення нових санкцій проти Росії придумують нічого

В ЄС узгодили санкції проти Росії через атаку в Азовському морі. Також в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах і агресію в Україні.

 

 

 

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