Порошенко привітав рішення КСУ щодо "мовного закону"

"Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, головою парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як президента України, - конституційний", - наголосив Порошенко.

За його словами, залишився один день до 16 липня, коли цей закон буде функціонувати у повному обсязі. В тому числі для російських і проросійських серіалів.

"Краще, ніж жартувати над українською - жартувати українською. І буде вам щастя", - вважає Порошенко.