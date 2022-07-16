RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко показав британські вантажівки, придбані для ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Петро Порошенко у прикордонному з Україною районі Польщі показав британські вантажівки Leyland DAF, які разом з волонтерами купив для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Вже наступного тижня ці вантажівки після технічного обслуговування, яке буде робитися нами, потраплять до бригад, батальйонів ЗСУ.

"Ми вітаємо кожного, хто долучився до нашої справи і допоміг нам сьогодні привезти вже на кордон з Україною перші вантажівки. Перші чотири вже знаходяться на станції технічного обслуговування. Де ми їх дофарбовуємо. Де треба - замінюємо гуму, акумуляторні батареї, щоб у якісному складі передати їх до лав ЗСУ", - додав Порошенко.

Загалом підписані контракти на 42 вантажівки, 28 вже оплачені. Машини проходять технічну підготовку у Великій Британії, у Польщі та в Україні. Волонтери ГО "Справа громад" наголошують - таких автівок для армії треба багато.

У співпраці з волонтерами ГО "Справа громад" та ГО "Res_Publika. Брати По зброї" Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій - це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЗбройні сили України