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У Порошенка поцікавились, чому на нараді щодо катастрофи в Ірані не було Богдана, Баканова й Авакова

Новини » Політика     17.01.2020 - 17:46
У Порошенка поцікавились, чому на нараді щодо катастрофи в Ірані не було Богдана, Баканова й Авакова
Фото: Верховная Рада (УНІАН)

"Європейська солідарність" направила відповідний депутатський запит стосовно причин їх відсутності

Фракція "Європейська солідарність" направила депутатський запит стосовно відсутності на робочій нараді з питань, пов’язаних із авіакатастрофою українського літака Boeing-737 в Ірані, керівника Офісу президента України Андрія Богдана, голови Служби безпеки України Івана Баканова та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Запит був оголошений під час пленарного засідання Верховної Ради України, передає РБК-Україна.

"Зеленським при РНБОУ було створено оперативний штаб для розслідування причин авіакатастрофи літака Boeing-737. Однак звертаємо вашу увагу, що на зазначеній нараді були відсутні керівник Офісу президента України А.Й. Богдан, який, за інформацією ЗМІ очолює комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України, голова Служби безпеки України І.Г. Баканов та міністр внутрішніх справ України А.Б. Аваков", – йдеться у запиті.

На думку представників партіїї, відсутність на згаданій нараді очільників органів державної влади України, відповідальних за національну безпеку України, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки, боротьби з тероризмом, вважається неприйнятною.

Парламентарі вимагають від керівника Офісу Президента України, голови Служби безпеки України і міністра внутрішніх справ України надати офіційну відповідь на питання – чи брали вони участь у засіданнях оперативного штабу і в разі їх відсутності на засіданні чи перебували вони в офіційній відпустці в цей час.

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