Порошенко обратился к волонтерам: у нас один враг, одна война и одна победа

Пятый президент Петр Порошенко поблагодарил каждого, кто с первых дней российской агрессии помогает Вооруженным силам Украины. По его словам, наша сила в единстве и никто ее не преодолеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook в Международный день волонтера.

"Конечно, волонтерство началось на Майдане. Только тогда еще не было этого слова, но уже тогда благородные люди делали разную работу для одного дела - противостояли "тетушные" и "беркуты", привозили на баррикады шины, лекарства, дрова и все нужное. Когда началась война, кто-то из них пошел в армию или добробатов, а кто-то изо дня в день обеспечивал их самым необходимым. Эти героические люди вместе сохранили и массово распространили опыт труда и борьбы ради единого дела. Этим делом стала защита Украины от российской агрессии", - заявил Порошенко .

По его мнению, война продемонстрировала мощь и массовость движения в поддержку армии. А в этом году мы стали страной ВСУ и волонтеров.

"Украинское единство армии и народа, которое создал, бережет и укрепляет волонтерское движение, не одолеть никому. У нас один враг, одна война и одна победа. Поздравляю всех нас с Днем волонтера. Искренняя благодарность всем, кто подставил плечо армии! Низкий поклон всем! , кто помогает больницам, госпиталям и миллионам украинцев, потерпевших бедствие из-за рашистской агрессии. Вместе победим", - добавил Порошенко.