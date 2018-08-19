Відповідний закон створить умови для запобігання рейдерству

Президент України Петро Порошенко підписав закон про колективну власність на землю. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні".

Зокрема, відповідно до закону, визначаються особливості використання та розпорядження землею, яка розташована у масиві земель сільгосп призначення. Так, передбачається право власників земельних ділянок сільгосп призначення, фермерського господарства використовувати їх для ведення товарного сільгосп виробництва без зміни їх цільового призначення. Також власники землі отримують право обмінюватися земельними ділянками.

Крім того, законом визнаються власністю територіальних громад землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинили діяльність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".