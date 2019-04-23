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Порошенко підписав нову редакцію закону про соцпослуги

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 13:38
Порошенко підписав нову редакцію закону про соцпослуги
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом визначається, що соціальні послуги повинні надавати професіонали

Президент України Петро Порошенко підписав нову редакцію закону "Про соціальні послуги". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Верховної ради на сторінці відповідного законопроекту №4607.

Зокрема, закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, допомога в їх подоланні громадянам (особам), сім'ям, дітям, молоді, які потребують сторонньої допомоги.

У новій редакції визначається єдина термінологія і підходи в організації роботи для будь-яких цільових груп (людей з інвалідністю, безробітних, осіб, які зазнали насильства в сім'ї тощо); основні напрямки державної політики у сфері надання соцпослуг; права і обов'язки одержувачів, завдання постачальників соціальних послуг.

Також передбачені підстави для визнання осіб, сімей, такими вимагають соцпослуг (шляхом оцінки потреб особистості, сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах); єдиний порядок надання таких послуг (звернення про надання соціальних послуг, в тому числі в електронному вигляді);

Крім того, в документі визначені нові підходи щодо оплати соціальних послуг - з огляду на доходи особи, а не наявність рідних і близьких (на даний час одиноким особам соціальні послуги надаються безкоштовно, іншим - за диференційовану плату).

Відповідно до закону, соцпослуги повинні надавати професіонали: державні, комунальні організації або ж громадські об'єднання, благодійні або релігійні організації, які надають соцпослуги без здійснення підприємницької діяльності.

Непрофесіонали можуть надавати соціальні послуги лише своїм родичам, з якими разом проживають.

Нагадаємо, Верховна рада України в січні схвалила в другому читанні нову редакцію закону "Про соціальні послуги". З другого разу законопроект №4607 підтримали 230 нардепів (спочатку 222).

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2017 року Рада прийняла даний закон за основу. Варто відзначити, що парламентарі підтримали скорочену процедуру підготовки документа до другого читання, однак приступили до його розгляду вже в січні 2019 року.

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