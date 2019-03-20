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Порошенко підписав зміни до держбюджету

Новини » Політика    20.03.2019 - 19:58
Порошенко підписав зміни до держбюджету
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Зміни пов'язані із скасуванням виборів в ОТГ

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який вносить зміни у державний бюджет України на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Адміністрації президента України.

Повідомляється, що документом від 28 лютого цього року № 2696-VIII уточнюються обсяги міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, у зв'язку зі скасуванням виборів в територіальних громадах і додаткових виборів місцевих депутатів через введення воєнного стану у низці областей.

"Реалізація Закону створює умови для підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та забезпечить ефективне і цільове використання коштів державного бюджету у поточному році", - йдеться в повідомленні. 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується з 1 січня 2019 року.

РБК-Україна писало, що Верховна рада України внесла перші зміни в держбюджет-2019 для фінансування територіальних громад, в яких через воєнний стан не пройшли вибори. Документ підтримали 227 нардепів під час голосування 28 лютого. 

Необхідність у змінах виникла через скасування перших виборів в 45 територіальних громадах, а також виборів місцевих депутатів через воєнний стан у ряді областей в кінці 2018 року.

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