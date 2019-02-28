Рада внесла перші зміни до держбюджету-2019

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент вніс зміни для фінансування територіальних громад

Верховна рада України внесла перші зміни в держбюджет-2019 для фінансування територіальних громад, в яких через воєнний стан не пройшли вибори. Документ підтримали 227 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Необхідність у змінах виникла через скасування перших виборів в 45 територіальних громадах, а також виборів місцевих депутатів через воєнний стан у ряді областей в кінці 2018 року. У Міністерстві фінансів раніше пояснили, що без цих змін не буде можливості профінансувати ці райони, зокрема, у сферах освіти й медицини.

Закон передбачає зменшити доходи загального фонду держбюджету в частині офіційних трансфертів "Реверсна дотація" на 9,5 млн гривень та зменшити на цю суму по загальному фонду видатків споживання за бюджетною програмою "Стабілізаційна дотація".

Також передбачено по загальному фонду зменшити видатки споживання за бюджетною програмою "Бюджетна дотація" на 13,4 млн гривень та збільшити на таку суму за загальним фондом видатків споживання за бюджетною програмою "Стабілізаційна дотація".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада внесла зміни до законів про трансплантацію.