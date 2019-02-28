ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада внесла перші зміни до держбюджету-2019

Новини » Політика    28.02.2019 - 15:27
Рада внесла перші зміни до держбюджету-2019
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент вніс зміни для фінансування територіальних громад

Верховна рада України внесла перші зміни в держбюджет-2019 для фінансування територіальних громад, в яких через воєнний стан не пройшли вибори. Документ підтримали 227 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Необхідність у змінах виникла через скасування перших виборів в 45 територіальних громадах, а також виборів місцевих депутатів через воєнний стан у ряді областей в кінці 2018 року. У Міністерстві фінансів раніше пояснили, що без цих змін не буде можливості профінансувати ці райони, зокрема, у сферах освіти й медицини.

Закон передбачає зменшити доходи загального фонду держбюджету в частині офіційних трансфертів "Реверсна дотація" на 9,5 млн гривень та зменшити на цю суму по загальному фонду видатків споживання за бюджетною програмою "Стабілізаційна дотація".

Також передбачено по загальному фонду зменшити видатки споживання за бюджетною програмою "Бюджетна дотація" на 13,4 млн гривень та збільшити на таку суму за загальним фондом видатків споживання за бюджетною програмою "Стабілізаційна дотація".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада внесла зміни до законів про трансплантацію.

 

Рада ратифікувала конвенцію MLI з оподаткування
Теми: Засідання Ради
Новини України бюджетВерховна Радаобщины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся