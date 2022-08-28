Порошенко: перемога України потрібна всьому світові, бо йдеться про глобальну безпеку

"Ми маємо Путіна загнати в ізоляцію. Путін не має відчувати, що він велика держава. Він - Північна Корея. От у них є союз, який проголосований проти української резолюції, і там було п’ять країн: це сама Росія, це Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Венесуела і все. І в цих умовах Путін буде в цій ізоляції", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані та Африці, в Лівії - у ніякі порівняння не йдуть з цими 8,5 роками, коли найсучасніша зброя використовується проти вільної, незалежної держави.

"Ми не піддамося на ядерний шантаж Росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. Вона хоче відрізати Південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії остаточно довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. Російська енергетика - це елемент російської агресії, російської зброї. І це точно неприйнятно", - додав Порошенко.

Порошенко також переконаний: світ допомагає не Україну, а інвестує зброю у власну безпеку.