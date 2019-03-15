Порошенко планує у грудні 2019 року на саміті НАТО поставити питання про ПДЧ для України

Порошенко привітав Північноатлантичний альянс із 70-річчям

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Североатлантический альянс с 70-летием и пообещал на саммите НАТО в декабре 2019 года поднять вопрос о Плане действий относительно членства Украины. Об этом говорится в письме главы государства к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который опубликован пресс-службой миссии Украины при НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Уважаемый Йенс, примите мои искренние поздравления с юбилеем! Будучи признанным лидером стратегического видения, вы внесли значительный вклад в развитие прочных связей между Украиной и Альянсом", - отметил Порошенко.

Президент заверил, что в преддверии 70-летия НАТО гордится тем, что партнерство с Украиной стало важной страницей в истории альянса.

По его словам, Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза с Украиной и неизменную поддержку страны перед лицом агрессии России.

"Как мы обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности, визит Североатлантического совета в Украину послужил бы еще одним сильным сигналом о том, что НАТО твердо поддерживает Украину в политическом и практическом плане. Я также хотел бы заверить вас в том, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении нашего общего и безопасного будущего", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина полностью привержена проведению реформ, в частности, согласно курсу на интеграцию в НАТО.

"Учитывая, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставления Украине ПДЧ (план действий относительно членства в НАТО - ред)”, - подчеркнул президент.

Как сообщалось, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что встреча глав государств и правительств стран-союзников Североатлантического альянса состоится в Лондоне в декабре 2019 года.