Порошенко передал военным три комплекса БПЛА Poseidon

Пятый президент Петр Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА Poseidon, изготовленные на шасси британского грузовика DAF.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
"Три комплекса Poseidon - инновационная разработка, которую придумали технари "Справа громад". Всего - это 9 птичек. Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным. для эффективной работы - чтобы русская горела в аду, чтобы то зло, которое сегодня убило украинцев в Днепре, было наказано", - заявил Порошенко.
Комплексы передают 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, а также 17-й Криворожской танковой бригаде имени Константина Пестушка.
Стоимость трех комплексов превышает 45 млн грн. "К середине 2023 года в моих планах, чтобы у нас на вооружении было хотя бы 60-70 птиц. Соответственно 40 станций", - добавил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко сообщал о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров.
Также Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" законтрактовали в Великобритании три сотни грузовиков Leyland DAF.
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