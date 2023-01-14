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Порошенко передал военным три комплекса БПЛА Poseidon

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА Poseidon, изготовленные на шасси британского грузовика DAF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Три комплекса Poseidon - инновационная разработка, которую придумали технари "Справа громад". Всего - это 9 птичек. Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным. для эффективной работы - чтобы русская горела в аду, чтобы то зло, которое сегодня убило украинцев в Днепре, было наказано", - заявил Порошенко.

Комплексы передают 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, а также 17-й Криворожской танковой бригаде имени Константина Пестушка.

Стоимость трех комплексов превышает 45 млн грн. "К середине 2023 года в моих планах, чтобы у нас на вооружении было хотя бы 60-70 птиц. Соответственно 40 станций", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко сообщал о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота - до 4000 метров.

Также Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" законтрактовали в Великобритании три сотни грузовиков Leyland DAF.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины