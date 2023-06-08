Порошенко передал технику морпехам и бойцам президентской бригады, воюющих на Востоке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Сегодня здесь у нас и наши славные морпехи из 37-й бригады, и мощный ровенский 14-й батальон, и наши друзья из президентской бригады. Мы передаем им банно-прачечные комплексы, в которых так нуждаются. А также передвижную авторемонтную мастерскую, потому что президентская бригада ведет бои на Востоке, где они смогут возвращать к боевым действиям поврежденную технику", – заявил Порошенко.

Количество изготовленных бане-прачечных комплексов уже превысило 50, а в целом волонтеры ОО "Справа Громад" планируют изготовить две сотни таких комплексов, потому что они нужны в каждой бригаде.