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Порошенко передал технику морпехам и бойцам президентской бригады, воюющих на Востоке

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Четверг 08 июня 2023 20:20
Порошенко передал технику морпехам и бойцам президентской бригады, воюющих на Востоке Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко передал технику бойцам президентской бригады, морпехам и 14-му отдельному стрелковому батальону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Сегодня здесь у нас и наши славные морпехи из 37-й бригады, и мощный ровенский 14-й батальон, и наши друзья из президентской бригады. Мы передаем им банно-прачечные комплексы, в которых так нуждаются. А также передвижную авторемонтную мастерскую, потому что президентская бригада ведет бои на Востоке, где они смогут возвращать к боевым действиям поврежденную технику", – заявил Порошенко.

Количество изготовленных бане-прачечных комплексов уже превысило 50, а в целом волонтеры ОО "Справа Громад" планируют изготовить две сотни таких комплексов, потому что они нужны в каждой бригаде.

Порошенко передал технику морпехам и бойцам президентской бригады, воюющих на Востоке

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Петр Порошенко
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