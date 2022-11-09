Порошенко передал помощь бригаде ТРО, готовящейся к наступлению на юге

Пятый президент Петр Порошенко в Николаевской области передал 126-й бригаде ТРО генераторы и буржуйки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Организация наступления на Херсонском направлении легла на плечи, в том числе этой героической бригады территориальной обороны. С командиром я знаком давно - еще с 2014-15 годов. Видились в горячих точках на Востоке. Сегодня - уже здесь, на Юге. Именно воины этой бригады теробороны сбили крылатую ракету и известный российский боевой вертолет Ка-52, потому что нечего "шастать" в украинском небе", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины оценили продолжительность боев за временно оккупированный Херсон. Там заявили, что ВСУ потребуется время, чтобы отбить город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.