Порошенко передал артиллеристам комплекс Poseidon

Фонд Порошенко совместно с ОО "Справа Громад" передали артиллеристам комплекс с тремя БПЛА Poseidon и мобильным пунктом управления, а также передвижную авторемонтную мастерскую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.
Беспилотники Poseidon имеют дальность работы до 150 км на высоте до 4000 метров. Этот комплекс - как раз то, что нужно для разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.
Самая крупная артиллерийская бригада в составе ВСУ на южном направлении прикрывает все побережье. Ее дивизионы также участвовали в боях под Балаклеей Харьковской области.
"Эти "птички" летают над враждебными позициями и дают всю необходимую информацию не только для нашей артиллерии, но и для нашего командования, которое ищет слабые места в обороне противника", - пояснил Порошенко.
В то же время, пункт управления на базе грузовика DAF позволяет в онлайн-режиме наблюдать за происходящим на поле боя.
Скоро эти беспилотники будут снабжены более мощными аккумуляторами.
"Мы заключили контракт с производителями батарей и будем использовать батареи с мощностью на 40% больше", - добавил Порошенко.
Также летом в войска поступят беспилотники нового поколения Mark IV, которые будут иметь еще более мощную защиту от вражеских средств РЭБ.
Напомним, что на днях мы сообщали, что Россия пытается заменить западные технологии для увеличения экспорта газа.
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