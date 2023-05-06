Порошенко передал артиллеристам комплекс Poseidon

Беспилотники Poseidon имеют дальность работы до 150 км на высоте до 4000 метров. Этот комплекс - как раз то, что нужно для разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

Самая крупная артиллерийская бригада в составе ВСУ на южном направлении прикрывает все побережье. Ее дивизионы также участвовали в боях под Балаклеей Харьковской области.

"Эти "птички" летают над враждебными позициями и дают всю необходимую информацию не только для нашей артиллерии, но и для нашего командования, которое ищет слабые места в обороне противника", - пояснил Порошенко.

В то же время, пункт управления на базе грузовика DAF позволяет в онлайн-режиме наблюдать за происходящим на поле боя.

Скоро эти беспилотники будут снабжены более мощными аккумуляторами.

"Мы заключили контракт с производителями батарей и будем использовать батареи с мощностью на 40% больше", - добавил Порошенко.

Также летом в войска поступят беспилотники нового поколения Mark IV, которые будут иметь еще более мощную защиту от вражеских средств РЭБ.