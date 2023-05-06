RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко передал артиллеристам комплекс Poseidon

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Порошенко совместно с ОО "Справа Громад" передали артиллеристам комплекс с тремя БПЛА Poseidon и мобильным пунктом управления, а также передвижную авторемонтную мастерскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

Беспилотники Poseidon имеют дальность работы до 150 км на высоте до 4000 метров. Этот комплекс - как раз то, что нужно для разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

Самая крупная артиллерийская бригада в составе ВСУ на южном направлении прикрывает все побережье. Ее дивизионы также участвовали в боях под Балаклеей Харьковской области.

"Эти "птички" летают над враждебными позициями и дают всю необходимую информацию не только для нашей артиллерии, но и для нашего командования, которое ищет слабые места в обороне противника", - пояснил Порошенко.

В то же время, пункт управления на базе грузовика DAF позволяет в онлайн-режиме наблюдать за происходящим на поле боя.

Скоро эти беспилотники будут снабжены более мощными аккумуляторами.

"Мы заключили контракт с производителями батарей и будем использовать батареи с мощностью на 40% больше", - добавил Порошенко.

Также летом в войска поступят беспилотники нового поколения Mark IV, которые будут иметь еще более мощную защиту от вражеских средств РЭБ.

Напомним, что на днях мы сообщали, что Россия пытается заменить западные технологии для увеличения экспорта газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины