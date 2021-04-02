У Порошенка передали 18 кисневих концентраторів у лікарні Києва

"Ще наприкінці лютого я попереджала, що нас очікує загострення ситуації по коронавірусу. І з 23 березня Київ опинився у червоній карантинній зоні. Ви знаєте, що вже з понеділка ми входимо у жорсткий локдаун, тому що ситуація дійсно жахлива", - говорить Марина Порошенко.

Також вона подякувала медикам, які попри надмірне навантаження продовжують рятувати людей. Водночас вона переконана, єдине, що може розірвати ланцюг захворювань - тотальна вакцинація.

"І для цього необхідно, щоб наша влада припинила перекидати відповідальність на місцеву владу, а нарешті завезла необхідну кількість вакцини в Україну, як вона і обіцяла для того, щоб масово вакцинувати українців", - наголосила Порошенко.