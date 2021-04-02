У Порошенка передали 18 кисневих концентраторів у лікарні Києва
Лідер "Європейської солідарності" у Києві Марина Порошенко передала у столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Київська лікарня N4, ще 9 концентраторів - лікарня N12.
"Ще наприкінці лютого я попереджала, що нас очікує загострення ситуації по коронавірусу. І з 23 березня Київ опинився у червоній карантинній зоні. Ви знаєте, що вже з понеділка ми входимо у жорсткий локдаун, тому що ситуація дійсно жахлива", - говорить Марина Порошенко.
Також вона подякувала медикам, які попри надмірне навантаження продовжують рятувати людей. Водночас вона переконана, єдине, що може розірвати ланцюг захворювань - тотальна вакцинація.
"І для цього необхідно, щоб наша влада припинила перекидати відповідальність на місцеву владу, а нарешті завезла необхідну кількість вакцини в Україну, як вона і обіцяла для того, щоб масово вакцинувати українців", - наголосила Порошенко.
Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка та волонтери передали ще одну партію з 30 кисневих концентраторів у медзаклади Вінницької, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей.
Закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус на сьогодні є пріоритетом Фонду Порошенка та волонтерів. Всього з початку пандемії в українські лікарні благодійники передали понад 100 кисневих концентраторів.
Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche. Також вони профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.
У жовтні 2020 року за підтримки Фонду Порошенка та компанії Roshen розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників.
Загалом витрати Порошенка на благодійну допомогу під час пандемії сягнули близько 150 мільйонів гривень.