Порошенко передав зброю та спорядження батальйону тероборони "Скіф" у Василькові

Зазначається, що Порошенко, який опікується забезпеченням підрозділів тероборони столиці та області, передав "скіфам" кулемети ПКМ "Покемон", автомати, а також рації, спорядження та теплу зимову форму.

"І формування 206-го батальйону, і батальйону "Скіф" дасть можливість знищити кожного загарбника, який наважиться атакувати Васильків. Васильків зараз переживає важкі часи. Кожен, хто проїде через місто, буде бачити зруйновані цивільні будинки ракетними і авіаційними обстрілами загарбника, який не цурається атакувати мирне населення. І ми продемонструємо і покажемо йому, як українці зустрічають ворогів", - сказав Порошенко.

Командир батальйону ТРО подякував за вкрай необхідне спорядження і зброю.

Як відомо, з перших днів війни російські окупанти завдають ракетних і бомбових ударів по Василькову. Внаслідок обстрілів зруйновані цивільні будинки, бомбардування призвело до масштабної пожежі на місцевій нафтобазі.

Голова Васильківської ОТГ Наталя Баласянович подякувала Петру Порошенку за допомогу батальйону тероборони і зауважила - ворогу не вдасться зламати українських захисників.

Як відомо, Петро Порошенко окрім батальйону "Скіф" з перших днів російської агресії також взяв під патронат 206-й батальйон територіальної оборони Києва. Підрозділ захищає столицю, а також забезпечує евакуацію людей з Ірпеня.