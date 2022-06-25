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Порошенко передав автівки та спорядження ще у дві бригади на східному фронті

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Субота 25 червня 2022 12:31
Порошенко передав автівки та спорядження ще у дві бригади на східному фронті Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Фонду Порошенка та ГО "Справа громад" передали бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які перебувають на Сході України, пікапи та військове спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Три бригади. Два фронтових населених пункти. Десятки приємних і надзвичайно інформативних зустрічей із воїнами 25-ої, 80-ої та 24-ої бригад", - написав Порошенко.

Порошенко передав автівки та спорядження ще у дві бригади на східному фронті

Також, за його словами, у фронту ще багато потреб: автівки, бойові машини, дрони, якісні засоби зв’язку.

"ГО "Справа Громад" віддає кожну вашу гривню на придбання усього необхідного нашим військовим. А ми з Мариною та Фонд Порошенка на кожну вашу гривню додаємо одну свою. Так ваш внесок подвоюється", - додав він.

Нагадаємо, днями Порошенко також побував на південному напрямку, де передав три автівки артилеристам Військово-морських сил ЗСУ.

З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 350 мільйонів гривень.

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