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Порошенко передав дрони Autel та ретранслятор 80-тій Десантно-штурмовій бригаді ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко передав десантникам 80-ї бригади партію безпілотників Autel, а також обладнання для зв’язківців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"За проханням завезли дефіцитний моторолівський ретранслятор, який дуже потребують наші зв’язківці. І доозброїли ту техніку, яку ми передавали минулого разу", - пояснює Порошенко.

Як відомо, кошти на партію дронів, куплених в Естонії, збирали волонтери ГО "Справа громад", а Фонд Порошенка подвоїв суму. Безпілотники вже надійшли у бригади та підрозділи. Частина дронів призначена для 80-і бригади.

"Ми завезли 350 дронів, дуже класних, з потужною оптикою. Сьогодні ми передаємо це в найнадійніші руки наших десантників, вони не віддадуть ні нашу землю, ні зброю, ні віру в нашу перемогу", - додав Порошенко.

Також, за його словами, фонд запустив програму "Poseidon", перший комплекс вже надійшов в командування Десантно-штурмових військ.

Раніше Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" також придбав 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади. Порошенко також повідомив про новий контракт на постачання великої партії БПЛА оперативного рівня.

Усього ж з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.

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