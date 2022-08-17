Порошенко передав дрони Autel та ретранслятор 80-тій Десантно-штурмовій бригаді ЗСУ

"За проханням завезли дефіцитний моторолівський ретранслятор, який дуже потребують наші зв’язківці. І доозброїли ту техніку, яку ми передавали минулого разу", - пояснює Порошенко.

Як відомо, кошти на партію дронів, куплених в Естонії, збирали волонтери ГО "Справа громад", а Фонд Порошенка подвоїв суму. Безпілотники вже надійшли у бригади та підрозділи. Частина дронів призначена для 80-і бригади.

"Ми завезли 350 дронів, дуже класних, з потужною оптикою. Сьогодні ми передаємо це в найнадійніші руки наших десантників, вони не віддадуть ні нашу землю, ні зброю, ні віру в нашу перемогу", - додав Порошенко.

Також, за його словами, фонд запустив програму "Poseidon", перший комплекс вже надійшов в командування Десантно-штурмових військ.

Раніше Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" також придбав 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади. Порошенко також повідомив про новий контракт на постачання великої партії БПЛА оперативного рівня.

Усього ж з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.