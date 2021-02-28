Порошенко передав у лікарні Яремчі та Надвірної кисневі концентратори

"Концентратори потужні, сучасні, 10 літрові на 2 ліжка, на 2 пацієнта. Я думаю, що зараз це надзвичайно важлива справа. Ми сьогодні власні кошти вкладаємо для того, щоб ці маленькі коробочки вашими зусиллями, героїчною працею врятують життя людей", - заявив Порошенко.

Він також зауважив, що ситуація з коронавірусом на Прикарпатті тривожна, і, на жаль, влада не зробила висновків із попередніх хвиль коронавірусу, витративши гроші зі спеціального фонду не на обладнання лікарень чи доплати медикам.

"В лікарнях на Прикарпатті немає вільних ліжок, обладнаних киснем. Ще минулого року ми могли кожну лікарню обладнати кисневої станцією. Була б іншою ситуація, якби була потужна киснева станція. Не возити балони, а для того, щоб кожне ліжко було обладнане. Це не коштує великих грошей. Просто не крадіть і передайте зараз, коли все потрібно, в лікарні", - додав Порошенко.