П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав у лікарні Яремчі та Надвірної кисневі концентратори. Два концентратори отримала Яремчанська центральна міська лікарня, ще чотири - Надвірнянська центральна районна лікарня.
Про це повідомляє прес-служба "Євросолідарності".
"Концентратори потужні, сучасні, 10 літрові на 2 ліжка, на 2 пацієнта. Я думаю, що зараз це надзвичайно важлива справа. Ми сьогодні власні кошти вкладаємо для того, щоб ці маленькі коробочки вашими зусиллями, героїчною працею врятують життя людей", - заявив Порошенко.
Він також зауважив, що ситуація з коронавірусом на Прикарпатті тривожна, і, на жаль, влада не зробила висновків із попередніх хвиль коронавірусу, витративши гроші зі спеціального фонду не на обладнання лікарень чи доплати медикам.
"В лікарнях на Прикарпатті немає вільних ліжок, обладнаних киснем. Ще минулого року ми могли кожну лікарню обладнати кисневої станцією. Була б іншою ситуація, якби була потужна киснева станція. Не возити балони, а для того, щоб кожне ліжко було обладнане. Це не коштує великих грошей. Просто не крадіть і передайте зараз, коли все потрібно, в лікарні", - додав Порошенко.
Нагадаємо, Фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами в лікарні передали понад вже 157 тисяч захисних костюмів.
Також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.
Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу 120 мільйонів гривень.