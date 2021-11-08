ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам

Новость на русском →
Київ, Понеділок 08 листопада 2021 20:40
Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Порошенка у Facebook.

За його словами, вільні ЗМІ - це важливий інститут у кожній демократичній державі.

"Скоро вже три роки, як влада намагається знищити "Прямий" канал. 21 травня 2019 року пройшла інавгурація, і буквально за три дні, 24 травня 2019 року проти тодішнього власника каналу порушили кримінальну справу. В середині лютого цього року за лічені години до того, як Радбез міг впровадити санкції проти "Прямого" каналу, я змушений був купити акції "Прямого" каналу, щоби взяти під свій захист свободу слова", - нагадав Порошенко.

Своє рішення політик пояснив атакою на свободу слова, що трапилася днями.

"Тому я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на "Прямому" і, звичайно, на 5-му каналі, який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів - народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа", - повідомив Петро Порошенко. - Україна - це Європа. І вільні ЗМІ - це важливий інститут у кожній демократичній державі. Ми не дамо знищити завоювання Революції Гідності. Ми не дозволимо збудувати в Україні диктатуру, подібну до режиму Путіна чи Лукашенка".

Як повідомлялося, раніше п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Ігорем Паловським та його дружиною одразу після звільнення бойового генерала з-під варти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Американський імунолог Умід Шарапов: В Україні епідемія серед невакцинованих