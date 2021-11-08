Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Порошенка у Facebook .

За його словами, вільні ЗМІ - це важливий інститут у кожній демократичній державі.

"Скоро вже три роки, як влада намагається знищити "Прямий" канал. 21 травня 2019 року пройшла інавгурація, і буквально за три дні, 24 травня 2019 року проти тодішнього власника каналу порушили кримінальну справу. В середині лютого цього року за лічені години до того, як Радбез міг впровадити санкції проти "Прямого" каналу, я змушений був купити акції "Прямого" каналу, щоби взяти під свій захист свободу слова", - нагадав Порошенко.

Своє рішення політик пояснив атакою на свободу слова, що трапилася днями.

"Тому я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на "Прямому" і, звичайно, на 5-му каналі, який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів - народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа", - повідомив Петро Порошенко. - Україна - це Європа. І вільні ЗМІ - це важливий інститут у кожній демократичній державі. Ми не дамо знищити завоювання Революції Гідності. Ми не дозволимо збудувати в Україні диктатуру, подібну до режиму Путіна чи Лукашенка".