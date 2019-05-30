Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії

П'ятий президент України Петро Порошенко передає фонду "Повернись живим" та волонтеру зі Львова, засновнику магазина військового спорядження "Резервіст" Богдану Масляку, 1,75 млн грн. Про це він заявив сьогодні, 30 травня, в ході зустрічі з засновником Фонду Віталієм Дейнегою та Богданом Масляком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті фонду.

Кошти між благодійниками будуть поділені порівну – по 875 тис. грн. 1,75 млн грн політик виграв у суді.

Фонд планує витратити кошти на організацію роботи національного відбору до збірної України на Invictus Games.

"Ми ще не визначилися остаточно, але найбільш вірогідний варіант – гроші будуть використані на організацію національного відбору до збірної України на Invictus Games у Гаазі у 2020 році", – прокоментував Дейнега.

Як відомо, на ВВС опублікували матеріал, де вказали, що посередники Порошенка заплатили щонайменше 400 тис. доларів за першу зустріч з тоді новообраним президентом США Дональдом Трампом. Порошенко заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і подав у суд. В результаті адвокати політика виграли справу: суд у Лондоні визнав матеріал ВВС однобоким та стягнув з журналістів грошову моральну компенсацію.