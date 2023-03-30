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Порошенко передает на фронт 15 оборудованных грузовиков DAF

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа громад" передает на фронт 15 грузовиков DAF, подготовленных под разные военные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"За моей спиной - передвижная авторемонтная мастерская. 500 тысяч стоит доказанный нами DAF, и 500 тысяч стоит комплекс, который по себестоимости сделала наша команда, которая составляет в общей сложности более 100 человек. Это логисты, автослесари, очень мощные юристы, и вся команда, которая сегодня делает это возможным", - подчеркнул Порошенко.

В этот раз в войска подготовили техники на сумму более 10 млн. грн. Всего помощь от волонтеров ОО "Справа громад" и Фонда Порошенко получили более 100 воинских частей.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" законтрактовали в Великобритании более 300 грузовиков Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

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