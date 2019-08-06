У Порошенка відповіли на звинувачення у незаконному перетині кордону

П'ятий президент України Петро Порошенко у всіх випадках перетинав держаний кордон згідно з законом України. Про це заявили у партії "Європейська солідарність", відповідаючи на заяву Державного бюро розслідувань щодо начебто незаконного виїзду Порошенка.

Як зазначили у партії Порошенка, законність перетину кордону так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року.

"На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві. Як і всі інші фейки, покладені в основу численних "розслідувань", які штампує їхній спільний конвеєр", - прокоментували в прес-службі.

Також у "Євросолідарності" прокоментували заяву Андрія Портнова про порушені проти Порошенка кримінальні справи в Панамі.

"У Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов", - зазначили у прес-службі.

"Така ж відповідальність – за неправдиве повідомлення про злочин – існує і в Україні і Портнов відповідатиме за це кримінальну відповідальність, - додали у Порошенка.