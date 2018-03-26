Порошенко відреагував на вислання російських дипломатів

Видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить безпеку України, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить безпеку України. Про це написав глава держави у Facebook.

"Сьогодні російський агресор отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу на цинічну хімічну атаку в Солсбері. Переконаний, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабить зусилля "п'ятої колони" по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Наші дипломатичні відносини з Росією де-факто заморожені. Давно немає послів і дипломатичну присутність зведено майже до нуля - того критичного мінімуму, який дозволяє піклуватися про наших громадян-заручників у Росії", - заявив Порошенко.

Президент заявив, що Україна продовжує координувати зусилля з західними союзниками і партнерами щодо подальшого посилення тиску на Росію, додавши, що Захід і Україна твердо стоять єдиним фронтом у боротьбі з російською агресією і спробами Кремля розхитати єдність і знищити демократичні цінності.

Захід та Україна твердо стояти єдиним фронтом у боротьбі з російською агресією Сьогодні російський агресора отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу на цинічну хімічну атаку в Солсбері. Переконаний, що видворення з території України 13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабити зусилля «п'ятдесят п'ятої колони» із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Наші дипломатичні стосунки з Росією де-факто заморожені. Давно нема послів, і дипломатична присутність зведена майже до нуля – того критичного мінімуму, який дозволяє дбати про наших громадян-заручників в Росії. Ми продовжуємо координувати зусилля із західними союзниками та партнерами щодо подальшого посилення тиску на російського агресора. Попереду нові санкції, нові обмеження. Захід та Україна твердо стояти єдиним фронтом у боротьбі з російською агресією та спробами Кремля розхитати єдність та знищити демократичні цінності. Разом ми переможемо! Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні Україна прийняла рішення про виселення з української території 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері (Великобританія), пов'язану з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.