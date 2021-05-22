У Порошенка відправили ще понад 12 тисяч продуктових наборів

"Шана і повага до наших воїна серед українців є беззастережними. Бо саме військові бережуть мирне життя зараз і забезпечують наше спільне вільне майбутнє у незалежній Україні. Наш обов’язок – відповісти нашим захисникам та їхнім сім’ям увагою і турботою. Тому уже другий рік ми разом із "Справою громад", "Фондом Порошенка" і волонтерами допомагаємо родинам воїнів АТО наборами продуктів першої необхідності, зібраними в офісі "Європейської солідарності". Цього разу наші бокси дісталися адресатів у Запоріжжі", - написав Порошенко.

У кожному наборі - борошно, цукор, крупи, олія, консерви і печиво. Допомогу від Порошенка передали й волонтерці, яка в’яже шкарпетки військовим на фронт, Олені Костіній.

У Рівному благодійну допомогу отримали також люди, які вже перехворіли на коронавірус і досі відчувають його негативний вплив на своє здоров’я.

В Одеській області благодійну допомогу отримали мешканці Старокозачого, Татарбунар, Великого Дальника, Таїрова, Цебрикова, Чорноморська та Одеси.

Лідер фракції "ЄС" в Київській міськраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко зазначила, що для "ЄС" допомога українцям у важкі часи вже стала традицією.

"Вже стало доброю традицією в родині "Європейської солідарності" допомагати тим, кому непросто пережити важкі часи. Цей набір з великою турботою і любов’ю для вас збирали наші волонтери. Коли працює наш конвеєр, серед нас немає ні посад, ні титулів. Я хочу передати вам від кожного, хто вклав частину своєї душі і любові, побажання міцного здоров’я, добра і миру. Бережіть себе, а ми будемо робити все, щоб життя в Україні стало достойним для кожної людини", - сказала вона.