Порошенко відкрив змагання в новому спорткомплексі у Дніпропетровській області

Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

Спорткомплекс в Слобожанському був введений в експлуатацію минулого тижня

Президент України Петро Порошенко відкрив перші змагання в новому спорткомплексі в смт Слобожанське Дніпропетровської області. Цей сучасний триповерховий спортивний комплекс був побудований в поточному році зусиллями Дніпропетровської облдержадміністрації за участі Слобожанської об'єднаної територіальної громади, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

"Децентралізація дає можливість будувати і розвивати села. Дніпропетровська область сьогодні має унікальні досягнення. Більше 80% людей в сільській місцевості вже об'єдналися в громади. Люди самі визначають, як розпоряджатися своїми грошима. Хочу подякувати всім, хто долучився до будівництва цього комплексу. Бажаю, щоб тут були перемоги. Щоб вони були справедливими. Бажаю, щоб ці діти виросли і жили в Україні, яка до того часу обов'язково має стати членом Європейського союзу", - заявив Порошенко.

Фото: adm.dp.gov.ua

"Ми дбаємо, аби мешканці області були спортивно розвинутими та фізично здоровими. У Дніпропетровській області будуємо стадіони, під час реконструкції шкіл створюємо міні-футбольні поля. Сучасний спорткомплекс звели у Слобожанській ОТГ. Тільки в умовах децентралізації стало можливим будівництво такого чудового спорткомплексу. Він відповідає сучасним вимогам і відкритий для всіх бажаючих", - наголосив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Як зазначив радник глави Дніпропетровської ОДА Юрій Голик, Слобожанська громада - яскравий приклад успішної децентралізації.

"У 2016 році тут «з нуля» побудували садок на 220 дітей, який теж відкривав президент Петро Порошенко. Тепер ми побудували багатофункціональний спорткомплекс. Таке масштабне будівництво - вперше за роки незалежності України", - заявив Голик.

Спорткомплекс в Слобожанському був введений в експлуатацію минулого тижня. У новій будівлі комплексу є конференц-зал, номери для проживання спортсменів, які приїжджають на змагання, зал бойових видів спорту, зал для фітнесу, сауна, більярдний зал і кафетерій. Резніченко також повідомив, що поряд зі спорткомплексом будується басейн на 25 метрів.

Всього Дніпропетровська ОДА будує 20 спортивних об'єктів по всій області - стадіони, спорткомплекси і басейни.

Крім того, в Слобожанському Дніпропетровська ОДА побудувала новий 9-поверховий будинок для жителів громади, що стоять в черзі на отримання житла.

"Обласна адміністрація вкладає гроші в розвиток інфраструктури області та територіальних громад. Наш бюджет розвитку досяг рекордних 3,5 млрд гривень. І все це стало можливим завдяки децентралізації влади, яку три роки тому ініціював президент Петро Порошенко. Головне для нас - реалізувати поставлені їм завдання і показати людям, що зміни на краще можливі і реальні", - сказав Резніченко.