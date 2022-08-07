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Порошенко: щоб зупинити Путіна, треба заблокувати "Північні потоки" і весь російський експорт

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Неділя 07 серпня 2022 13:47
Порошенко: щоб зупинити Путіна, треба заблокувати "Північні потоки" і весь російський експорт Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Світ повинен припинити купляти російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт, щоб зупинити Володимира Путіна і його шантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка в ефірі канадського телекананалу CBC News.

"Перше - не довіряйте Путіну. Це означає - жодних перемовин з Путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ. Шантажуватиме Канаду. Шантажуватиме Європу", - наголосив він.

За словами Порошенка, енергоносії для нього - лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу. А тому не можна погоджуватися на цю його мову шантажу.

"Друга порада - не бійтеся Пітіна. Ми значно сильніші. Правда на нашому боці. Весь світ сьогодні з нами. Разом з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея. Три нації в світі. А тому нам слід забезпечити депутінізацію світу", - додав політик.

Він також переконаний, що нам слід нарешті повністю зупинити "Північний потік - 1" й остаточно забути про "Північний потік - 2".

"Ми не повинні надавати йому навіть щонайменшої можливості продовжувати це робити. А тому навпаки - санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися. Слід зупинити російський експорт, особливо той, де для цих потреб використовуються його торговельні судна", - наголосив Порошенко..

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