У Порошенка опублікували хроніку звільнення українських моряків

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" опублікувала хроніку звільнення 24-х українських моряків, незаконно захоплених Росією в Керченській протоці в листопаді минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Хроніка, підготовлена партією Порошенка, виглядає наступним чином:

25 листопада 2018 року

Петро Порошенко скликає екстрене засідання РНБО щодо акту агресії РФ в Керченській протоці

28 листопада 2018 року

Низка телефонних переговорів з лідерами США та ЄС, Ангелою Меркель, Дональдом Туском, Єнсом Столтенбергом, Анджеєм Дудою

26 листопада 2018 року

Рада Безпеки ООН проводить засідання щодо ситуації в Азовському морі. 26 листопада 2018 року телефонні переговори Петра Порошенка з Майком Помпео

29 листопада 2018 року

Телефонні переговори с Джастіном Трюдо

7 січня 2019 року

Україна подала позов до Європейського суду з прав людини через порушення прав українських моряків

15 лютого 2019

Під час Мюнхенської конференції Петро Порошенко обговорив с Єнсом Столтенбергом шляхи посилення співпраці України з Альянсом у відповідь на існуючі загрози в акваторії Чорного та Азовського морів

15 лютого 2019 року

Зустріч з головою Комітету Сенату США із закордонних відносин Джимом Рішем. Обговорили запровадження “Азовського пакеті санкцій”

16 лютого 2019 року

Під час Мюнхенської конференції Порошенко та Меркель скоординували дії з метою запровадження “Азовського пакету” санкцій

18 лютого 2019 року

За результатами зустрічі з Дональдом Туском Петро Порошенко подякував Раді Євросоюзу за одноголосне ухвалене рішення за запровадження “азовського пакету” санкцій проти РФ

19 лютого 2019 року

Під час візиту до України президент Європейської Ради Дональд Туск у виступі у ВР заявив: “... ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі”

15 березня 2019 року

США, ЄС та Канада синхронно ввели санкції проти РФ за агресію в Азовському морі та Керченській протоці

12 квітня 2019 року

Візит Петра Порошенка до Берліна і Парижа, зустріч з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Ангела Меркель під час прес-конференції: “Я ще раз вимагаю звільнити цих військовослужбовців і забезпечувати важливу для економічного благополуччя Маріуполя та інших міст свободу судноплавства в Азовському морі”

18 квітня 2019 року

Україна подала позов до Міжнародного суду з морського права с вимогою застосувати заходи до Росії та негайно звільнити 24 моряки і три військові кораблі, які були незаконно захоплені РФ в Чорному морі.

13-14 травня 2019 року

Саміт Східного партнерства у Брюсселі використано як майданчик для подальшого тиску на РФ

25 травня 2019 року

Міжнародний трибунал зобов’язав Росію якнайшвидше звільнити українських моряків та повернути три військові кораблі, які були незаконно захоплені.