Порошенко в ООН назвав число жертв російської агресії за 5 років

Фото: Петро Порошенко (resident.gov.ua)

Щонайменше 13 тисяч людей загинули внаслідок агресивної політики Кремля щодо України

Президент України Петро Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН назвав число українців, які загинули протягом п'яти років агресії Росії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Зокрема, за 5 років загинули 13 тисяч українців. Порошенко зазначив, що Росія демонструє зневагу до громадянських прав і свобод з часів Радянського союзу та намагається зараз його відновити.

"Кремль не може зупинити прагнення до відновлення Радянського союзу, а способи досягнення цієї мети є такими ж, якими вони були під комуністичними правителями. Методи, використані для Голодомору, червоного терору та інших злочинів, яскраво демонструють жахливі масштаби зневаги Кремля до людського життя і неповаги до громадянських прав і свобод", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що Росією досі систематично порушуються права кримських татар та інших патріотів України на її окупованих територіях.

"Відбувається небезпечна мілітаризація Криму, а також захоплено багато українських військовополонених", - додав він.

Нагадаємо, 19 лютого 2019 під час спеціального засідання Верховної ради Порошенко заявляв, що з початку агресії Росії на Донбасі загинули 2949 українських військовослужбовців.