RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко: ожидаем в 2023 году на решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко в преддверии Саммита Украина-ЕС подчеркнул, что власть, оппозиция и гражданское общество должны объединить усилия и ускорить имплементацию европейских реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Порошенко.

"На прошлой неделе в Брюсселе у меня были многочисленные переговоры с членами Еврокомиссии, представителями Европейской службы внешней деятельности, депутатами Европарламента. Отдельная работа проводилась с Генсеком и всем руководством НАТО в штаб-квартире Альянса. Поддержка Украины - абсолютная и безусловная. Единство и солидарность с Украиной - незыблемые и беспрецедентные", - заявил Порошенко.

По его мнению, саммит должен четко зафиксировать изменение принципа "помочь Украине выжить" на принцип "поддерживать Украину к победе". Это оружие, танки, самолеты, обучение военных и финансовая помощь.

"Во-вторых, усиление санкционного давления на Россию как одного из ключевых факторов победы. Западное оружие+санкции+мужество наших Вооруженных Сил равно победе над рашизмом", - считает Порошенко.

Порошенко отмечает: требуют дальнейшей координации вопроса увеличения и усовершенствования макрофинансовой, экономической, гуманитарной помощи Украине и начало реализации программы послевоенного восстановления - с прозрачными механизмами отчетности и контроля за использованием средств.

"В-четвертых, восстановление справедливости и привлечение к ответственности путинских военных преступников. Должны вывести в предметную плоскость вопрос о создании специального международного трибунала за преступления агрессии против нашего государства", - добавил политик.

Он также ожидает решения уже в 2023 году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоЕвросоюз