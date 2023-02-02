Порошенко: ожидаем в 2023 году на решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз

"На прошлой неделе в Брюсселе у меня были многочисленные переговоры с членами Еврокомиссии, представителями Европейской службы внешней деятельности, депутатами Европарламента. Отдельная работа проводилась с Генсеком и всем руководством НАТО в штаб-квартире Альянса. Поддержка Украины - абсолютная и безусловная. Единство и солидарность с Украиной - незыблемые и беспрецедентные", - заявил Порошенко.

По его мнению, саммит должен четко зафиксировать изменение принципа "помочь Украине выжить" на принцип "поддерживать Украину к победе". Это оружие, танки, самолеты, обучение военных и финансовая помощь.

"Во-вторых, усиление санкционного давления на Россию как одного из ключевых факторов победы. Западное оружие+санкции+мужество наших Вооруженных Сил равно победе над рашизмом", - считает Порошенко.

Порошенко отмечает: требуют дальнейшей координации вопроса увеличения и усовершенствования макрофинансовой, экономической, гуманитарной помощи Украине и начало реализации программы послевоенного восстановления - с прозрачными механизмами отчетности и контроля за использованием средств.

"В-четвертых, восстановление справедливости и привлечение к ответственности путинских военных преступников. Должны вывести в предметную плоскость вопрос о создании специального международного трибунала за преступления агрессии против нашего государства", - добавил политик.

Он также ожидает решения уже в 2023 году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.