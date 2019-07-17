У Порошенка пояснили Трубі, чому він не прийде на допит

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань опублікував зареєстрованого листа до Державного бюро розслідувань (ДБР), в якому пояснюється чому його клієнт не може з‘явитись до ДБР 17 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог адвоката.

"Директор ДБР в Інтернеті не читач, а письменник, а тому численні публічні заяви про те, що Петро Порошенко жодних викликів на допит не отримував, пройшли повз нього. Але ж сьогодні ДБР отримало документ, де все пояснюється. Відповідно до закону, саме директор ДБР встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Державним бюро розслідувань інформації", - написав адвокат.

Нагадаємо, раніше у Державному бюро розслідування заявили про витік інформації у справах, пов'язаних з п'ятим президентом України Петром Порошенко.