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Порошенко пояснив, чому Україна має стати членом ЄС

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Вівторок 10 травня 2022 21:37
Порошенко пояснив, чому Україна має стати членом ЄС Фото: Порошенко пояснив, чому Україна має стати членом ЄС (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко пояснив, чому Україна має стати членом Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі французького телеканалу LCI.

За його словами, українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну.

"Коли у 2014-му році я був обраний президентом, сказали, що нам потрібні роки для підписання Угоди про Асоціацію та вступ в дію Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і це неможливо зробити під час російської агресії. Я підписав цю Угоду через тиждень. І дуже дякую членам Європейського Союзу та керівництву Євросоюзу за це", - заяви Порошенко.

На його думку, ми здивували світ, коли зупинили другу найбільшу армію світу. Ми маємо неможливе зробити можливим.

"Ми - нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну серед усіх членів. Наша заявка до членства в ЄС запечатана, підписана кров’ю українців, які віддали життя за те, що вони хочуть повернутися до європейської родини народів", - говорить Порошенко.

Політик також закликав президента Франції Емануеля Макрона приїхати до України і особисто побачити, які злочини вчиняють російські окупаційні війська, на які жертви йде Україна у цій війні і який героїзм демонструє український народ.

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