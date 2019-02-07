Порошенко пояснив необхідність змін до Конституції по курсу в ЄС та НАТО

За словами президента, НАТО - це про безпеку українців та верховенство права

Изменения в законодательство по закреплению в Конституции курса на членство Украины в НАТО и Евросоюз необходимы, ведь соответствующий курс обеспечит безопасность граждан. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, НАТО - это о безопасности украинцев и верховенстве права.

"Очень важно, что НАТО - это о безопасности. О безопасности гражданина, безопасности на улицах, защите конституционных прав и свобод, верховенстве права. Это то, что сегодня нас объединяет по поводу изменений в законодательство и проведения реформ в нашей стране. Подчеркиваю, что это также связано с вступлением в ЕС. Ответственность Украины, критерии, необходимые для членства. Это, в том числе, и защита стандартов жизни украинского гражданина. Реформы - это означает защиту людей", - прокомментировал глава государства.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. За его принятие проголосовали 334 нардепа.

Как писало РБК-Украина, Порошенко подчеркнул, что задача по вступлению Украины в НАТО и Европейский союз для нашего государства является реальной.

Добавим, глава государства не исключал, что Россия попытается сорвать голосование за закон в парламенте.