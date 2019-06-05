У Порошенка звинуватили Зеленського у "банальному плагіаті"

Прес-секретар п'ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко звинуватив чинного главу держави Володимира Зеленського у плагіаті. Про це Цеголко написав на своєму Facebook.

Зазначимо, як заявив Зеленський, Україна в ЄС - це "смерть російського імперського проекту".

"Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", - заявив він.

У Порошенка ж назвали частину його заяви плагіатом.

"Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська солідарність", - написав Цеголко.

Прес-секретар Порошенка також порадив команді Зеленського найняти спічрайтера. "Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера", - написав Цеголко.