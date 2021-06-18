Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко провів коротку зустріч з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Під час бесіди сторони обмінялись думками щодо результатів саміту ЄС-США.

"Україна залишається дуже високо в інтересах пана Борреля і як віце-президента Єврокомісії, і як людини, яка відповідає за зовнішні зносини і за безпеку", - зазначив Петро Порошенко в коментарі журналістам.

Своєю чергою, Порошенко закликав ЄС продовжувати політичний та санкційний тиск на Росію з метою припинення збройної агресії проти України та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Він також звернув увагу на вкрай загрозливу практику незаконної видачі російською окупаційною владою паспортів РФ на території ОРДЛО.

"Я отримав підтвердження, що пан Боррель планує відвідати Україну. Я йому наполегливо порадив, і він це повністю сприйняв, щоб візит не обмежився лише Києвом, а він особисто поїхав на лінію зіткнення, на фронт, і переконався в тому, як розвиваються події. Я думаю, що це полегшить скоординовану позицію Європейського Союзу по підтримці нашого суверенітету", - сказав Порошенко.

Порошенко також відзначив важливість участі Євросоюзу в установчому саміті Кримської платформи у Києві.