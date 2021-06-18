ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 червня 2021 20:07
Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США Фото: Петро Порошенко і Жозель Боррель (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко провів коротку зустріч з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Під час бесіди сторони обмінялись думками щодо результатів саміту ЄС-США.

Про це повідомляє прес-служба "Євросолідарності".

"Україна залишається дуже високо в інтересах пана Борреля і як віце-президента Єврокомісії, і як людини, яка відповідає за зовнішні зносини і за безпеку", - зазначив Петро Порошенко в коментарі журналістам.

Своєю чергою, Порошенко закликав ЄС продовжувати політичний та санкційний тиск на Росію з метою припинення збройної агресії проти України та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Він також звернув увагу на вкрай загрозливу практику незаконної видачі російською окупаційною владою паспортів РФ на території ОРДЛО.

"Я отримав підтвердження, що пан Боррель планує відвідати Україну. Я йому наполегливо порадив, і він це повністю сприйняв, щоб візит не обмежився лише Києвом, а він особисто поїхав на лінію зіткнення, на фронт, і переконався в тому, як розвиваються події. Я думаю, що це полегшить скоординовану позицію Європейського Союзу по підтримці нашого суверенітету", - сказав Порошенко.

Порошенко також відзначив важливість участі Євросоюзу в установчому саміті Кримської платформи у Києві.

Нагадаємо, зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбулася 16 червня у швейцарській Женеві. Саміт двох лідерів тривав понад три години.

В ході зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Президент США підтримав суверенітет і територіальну цілісність України і висловив прихильність до виконання мінських угод

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Порошенко Петро Сполучені Штати Америки
NEWS
Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову
Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами